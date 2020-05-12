 

Россия вышла на второе место в мире по выявленным заражениям COVID-19

12.05.2020, 12:20, Разное

В РФ за последние сутки выявили 10 899 заражений коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе правительства. Общее число заболевших превысило 232 тысячи человек — по этому показателю РФ уступает теперь только Соединенным Штатам с более 1,3 миллиона случаев.

Прирост десятые сутки подряд с начала мая превышает 10 тысяч заболевших; рекордные 11,6 тысяч случаев были выявлены за день до этого. Число погибших за сутки с начала вспышки в третий раз превысило отметку в сто человек: в Москве, согласно официальной статистике, скончались 55 человек, в регионах — еще 52.

На Москву, где с 12 мая ввели масочный режим, пришлась почти половина новых заболевших — порядка 5400. В Подмосковье четвертый день подряд новых случаев больше тысячи; в Петербурге после ежедневного прироста на прошлых выходных более 400 показатель вновь находится на отметке около 300 случаев.

В лидерах по приросту заболевших, помимо Московского региона, Петербурга и Нижегородской области, оказались также Красноярский край (+227), Свердловская область (+211) и Дагестан (+116). Во входящей в топ-6 по числу заболевших Мурманской области, где за последние дни ситуация стабилизировалась, новых случаев всего 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеучтенные. Реальная смертность от COVID-2019 в Москве почти в 3 раза выше официальных показателей

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Из-за коронавируса в России хотят запретить свадьбы

21.04 / Младенец плохо спит? Вот к каким расстройствам в будущем этом может привести

31.03 / Известный тележурналист погиб в аварии

31.03 / Зачем Гоген Солнцев скрыл свой настоящий возраст

02.04 / Скандалы: Собиратель долгов

26.04 / В Санкт-Петербурге от коронавируса COVID-19 умер заведующий отделением Александровской больницы

17.04 / «Не пойду святить кулич»: Ольга Бузова рассказала, как отметит Пасху

08.04 / Это Америка, дурак!

19.04 / Смартфон OPPO A52 появился на качественных рендерах

06.05 / Apple обновила прошивку наушников AirPods Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска