Россия вышла на второе место в мире по выявленным заражениям COVID-19

12.05.2020, 12:20, Разное

В РФ за последние сутки выявили 10 899 заражений коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе правительства. Общее число заболевших превысило 232 тысячи человек — по этому показателю РФ уступает теперь только Соединенным Штатам с более 1,3 миллиона случаев.

Прирост десятые сутки подряд с начала мая превышает 10 тысяч заболевших; рекордные 11,6 тысяч случаев были выявлены за день до этого. Число погибших за сутки с начала вспышки в третий раз превысило отметку в сто человек: в Москве, согласно официальной статистике, скончались 55 человек, в регионах — еще 52.

На Москву, где с 12 мая ввели масочный режим, пришлась почти половина новых заболевших — порядка 5400. В Подмосковье четвертый день подряд новых случаев больше тысячи; в Петербурге после ежедневного прироста на прошлых выходных более 400 показатель вновь находится на отметке около 300 случаев.

В лидерах по приросту заболевших, помимо Московского региона, Петербурга и Нижегородской области, оказались также Красноярский край (+227), Свердловская область (+211) и Дагестан (+116). Во входящей в топ-6 по числу заболевших Мурманской области, где за последние дни ситуация стабилизировалась, новых случаев всего 12.

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