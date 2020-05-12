“Сначала я планировал просто для галочки”: Гуф откровенно рассказал об отношениях с Кети Топурией, которые закончились предательством и наркотиками

12.05.2020, 12:18, Разное

На онлайн-платформе PREMIER вышел фильм Гуфа и о Гуфе “Исповедь”. В нем Алексей Долматов (настоящее имя рэпера), сидя один перед камерой, рассказывает о своей жизни. Как уточняется в аннотации к видео, это не интервью, а именно монолог музыканта, в котором он полностью открывает душу зрителю.

Об отношениях с Кети Топурией

Я полгода жестко просидел в депрессии из-за расставания. Никогда за 40 лет моей жизни не было такого, чтобы меня бросала девушка. Я сидел полгода дома, до студии, наверное, раза четыре дошел, а тут идти 6 метров. А за последние две недели записал песен шесть.

Очень странные отношения были, закончились и слава богу. Больнее всего, что именно этому человеку я доверял на 200%, а именно этот человек меня кинул. Зато можно сказать “спасибо” за этот дом. Потому что все эти дорогущие материалы выбирала она, и вместо 3,5 лямов он обошелся в 9,5.

Я не трогал тяжелые наркотики года три. А как только встретились с ней, у меня первая мысль – пойти употребить что-то тяжелое. Не то что я увидел ее и захотелось уколоться. Просто разобраться не мог, понять, что делать. Начинать с ней встречаться я не могу, потому что мы никуда не можем пойти. Думаю: “Может, приторчать?”

Кети Топурия и Гуф

Вообще я хотел сначала просто для галочки. Чтобы смотреть с мамой какой-нибудь “Голубой огонек” и сказать: “Смотри, мама, я, кстати, с ней был”. И меня больше интересовала личность ее отца (криминальный авторитет Андро Топурия; умер в 2010 году в колонии, где отбывал наказание за хранение наркотиков. – Прим. ред.), потому что я много про него слышал.

Первые месяца два я не палился, а потом начал в открытую употреблять. И она от этого кайфанула, что ли. То что ей пришлось меня вытаскивать из ямы. Она говорила: “Это мне за папу своего бог послал тебя”. Как только мы начали встречаться, я стал торчать и перестал писать песни вообще. Полгода торчал, она меня вытащила. И потом два с половиной года ничего не делал, ничего не писал. Мы просто сидели на диване, я отрастил живот, второй подбородок, сидел, как куча какая-то.

За три года мы не могли никуда сходить. Со своими друзьями она меня не знакомила. С мамой даже за три года не познакомила. Не знаю, почему я так поверил человеку, так пустил к себе в душу, а мне в эту душу так плюнули. Не ожидал.

О нынешней девушке Лесе и изменах Кети

Она была до Кети, мы с ней встречались три года. И даже во время Кети она немножко была – я когда улетал в Израиль один, отпрашивался у Кети, ко мне прилетала Леся.

Я Лесю очень люблю. Мы с Лесей знакомы семь лет. Мне ее показала Айза, моя бывшая жена. Показала мне ее в Instagram: “Видел, какая телочка! Но она тебе никогда не даст!” Но она дала все-таки.

Леся Фак

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Публикация от @saint_luc1fer12 Апр 2020 в 6:28 PDT

Она застряла в Москве, между Испанией и Украиной. Спросила: “Можно я у тебя потусуюсь несколько дней?” Кажется, мы еще долго будем тусоваться. Я ей сделал предложение сегодня в машине. Вроде, договорились о свадьбе.

Леся – это единственная женщина, которой я не изменял ни разу. Но я мужик. Я не говорю, что настроен изменять. Но я более чем уверен, что, если это произойдет, то она войдет в положение. А если изменю и расстанемся – значит, так должно быть.

Не хочу ей изменять. Я не вижу никого рядом с собой, кроме нее. Хочу детей и хочу жениться на ней раньше, чем появятся новости о том, что у нас появятся дети.