Сама нежность: Натали Портман поделилась редким снимком с детьми

12.05.2020, 12:18, Разное

Прошедший в это воскресенье Международный день матери заставил знаменитостей расчувствоваться и в очередной раз вспомнить о важности семьи: многие в этот день делились карточками из личного архива и писали слова благодарности мамам. Исключением не стала и Натали Портман, которая опубликовала в Instagram фото с матерью Шелли и написала про то, скольким ей обязана. Однако на этом “семейная серия” в блоге Натали не закончилась – следующим снимком актрисы стало нежное фото, на котором она обнимается с сыном Алефом и дочкой Амалией.

Натали Портман с дочкой Амалией и сыном Алефом

Подобный снимок – большая редкость для обычно скрытной Портман: актриса в последние годы тщательно охраняет личную жизнь, а увидеть ее совместные выходы вместе с 8-летним Алефом и 3-летней Амалией можно разве что благодаря папарацци, которые за ней неустанно следуют. В интервью Портман также крайне редко говорит о личном, отдавая предпочтение профессиональному. И все же какие-то факты ее биографии общественности известны достоверно. Например, то, как она познакомилась с отцом своих детей, французским хореографом Бенжаменом Мильпье: это произошло на съемках картины Даррена Аронофски “Черный лебедь” в 2009 году, где Натали исполняла главную роль, а Бенжамен помогал ставить танцы. Вскоре после окончания продакшена они начали встречаться, а уже в декабре 2010 года представители пары сообщили, что Портман и Мильпье обручились. 4 июня 2011 года на свет появился их первенец, сын Алеф Портман-Мильпье, а через год молодые родители поженились. Дочь Амалия родилась 22 февраля 2017 года.

Натали и Амалия на прогулке, май 2019 года Натали и Алеф на баскетбольном матче

За время своего брака с Бенжаменом актриса даже успела пожить в Париже, когда Мильпье назначили руководителем балетной труппы Парижской оперы, но через некоторое время они вернулись обратно в Калифорнию, поближе к Голливуду. Там же Натали проводит и свой карантин, за время которого стала уделять соцсетям куда больше времени. Например, актриса, как и многие знаменитости, находящиеся в самоизоляции, начала делиться рецептами любимых блюд. Кстати, Instagram Натали завела не так давно, а год назад в интервью нашему изданию так объяснила свое решение примкнуть к социальным сетям:

Я долго вела с собой переговоры и пыталась определить правильный баланс для блога. Стоит ли писать о личном или использовать медиа с позитивной целью, рассказывать людям о чем-то. Не хочется быть частью большой машины – ведь в основном там все что-то продают, понимаете? В итоге социальная сеть стала отдушиной – местом, где я стараюсь не воспринимать себя слишком серьезно. В жизни важно иногда не бояться делать глупости. Для меня такой “глупостью” стал Instagram, где я то пишу о чем-то важном, то делюсь сиюминутным.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье