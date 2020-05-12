 

Организатор хосписа в Красногорске признал вину

12.05.2020, 12:16, Новости дня

Организатор частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал свою вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», – сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что обвиняемый на допросе полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области для дальнейшего расследования.

Напомним, пожар в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске произошел в ночь на 11 мая. В результате пожара погибли девять человек, еще двое скончались в больнице. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время пожара.

В пресс-службе главы городского округа сообщили, что хоспис по документам проходит как частное владение. Организатор хосписа Дмитрий Новиков сам явился к следователям, но не смог ответить  на вопрос о том, сколько человек находилось в учреждении.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

23.04 / В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

31.03 / В РФ создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

17.04 / Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Коми и Владимирской области

15.04 / Арахамия заявил, что 16 апреля Рада может назначить министра энергетики

06.05 / В Бразилии за сутки зарегистрировали рекордные 600 смертей от коронавируса

01.05 / Оператор «Северного потока – 2» не согласился с предварительным решением регулятора ФРГ

07.04 / Песков рассказал, как часто Путин сдает тест на коронавирус

10.05 / В Литве разбился небольшой самолет, есть погибшие

23.04 / В России провели 2,4 миллиона тестов на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска