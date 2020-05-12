 

За действиями Подкаминской на съемках пристально следят

12.05.2020, 12:15, Разное

Сериал “ИП “Пирогова” повествует о молодой женщине Вере.
После развода героиня находит смысл жизни в создании кондитерских изделий.
Персонаж открывает собственное производство сладостей.

Веру Пирогову в теленовелле сыграла Елена Подкаминская. Артистка не скрывает, что стоять у плиты не любит. Между тем на съемках сериала
она научилась делать завитки из крема, печь зефир и еще много чего интересного.

Азам кулинарного мастерства актрису обучила Евгения
Терентьева – профессиональный кондитер. Терентьева является дублером звезды
сериала “ИП “Пирогова” и следит за достоверностью происходящего в кадре. При
необходимости Евгения корректирует движения Елены – например, в процессе замешивания
теста.

Иногда руки Терентьевой можно увидеть на экране, обычно они в перчатках. “Когда мы
снимаем украшения, замешивания, какие-то другие кадры”, – пояснила Евгения.

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Публикация от ИП Пирогова (@super_pirogova) 19 Ноя 2019 в 6:28 PST

Дублерша Елены Подкаминской увлеклась созданием сладостей
четыре года назад. Первое время Терентьева баловала вкусностями только родных и
друзей, однако со временем сделала кондитерское искусство профессией. Напомним,
сериал “ИП “Пирогова” можно смотреть онлайн на видеосервисе START.



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