Задержанный за нападения на водителей в Москве приезжий сбил на машине полицейского

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12.05.2020, 12:08, Новости дня

Задержанным за нападения на водителей в Москве оказался 30-летний приезжий, употреблявший наркотики, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, днем 11 мая мужчина подошел к припаркованной на Ладожской улице машине и нанес несколько ударов по голове водителю, потребовав передать ему все деньги и ключи от автомобиля.

«Прохожий попытался остановить нападавшего, но тот ударил его ножом в область ноги и скрылся», – передает ТАСС слова представителя ГСУ. В тот же день он совершил новое нападение – на водителя маршрутки марки «Форд Транзит», которого он ударил ножом в плечо и похитил автомобиль. Когда сотрудники полиции попытались его остановить, он совершил наезд на одного из полицейских.

«В результате преследования полицейским удалось остановить машину, а ее водителя задержать», – сказала Иванова.

Всем потерпевшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж с применением насилия, умышленном причинении легкого вреда здоровью, разбое, а также о применении насилия в отношения представителя власти.



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