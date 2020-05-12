Личное: Разожралась на карантине!
12.05.2020, 11:55, Разное
У публичных девок Инстаграма — новый тренд: разожраться на карантине и нахваливать свои новые формы.
Сало, свисающее с раздавшихся вширь жоп, они называют округлостями, живот-беляш — проявлением женственности.
Это самообман, который зачастую заходит слишком далеко.
Фото: istockphoto.com
Давайте об этом самообмане поговорим откровенно? Тем более, что в него ударяетесь и вы.
Сначала вы называете свои набранные килограммы отёками, не так ли?
Знайте: это — первая стадия превращения женщины в свинью.
На второй стадии вы начинаете убеждать себя в том, что, когда придёт время, вы без проблем сбросите лишний вес, посидев «на кефире».
Третья стадия знаменуется покупкой одежды большего размера и появлением в лексиконе фразы о том, что мужчинам нравятся формы.
Мужчинам действительно нравятся формы. Примерно такие, что на фото выше.
Уверенная грудь, круглая попа, плоский, упругий живот, стройные, чёткие ноги — это формы. Мягкие животы, рыхлые, массивные ляжки и бугристые жопы — это натуральное бесформие.
Ни одному вменяемом мужику такое не нравится. Да и вам самим не нравятся упитанные бабы, согласитесь! Несмотря на то, что вы сами разожрались на карантине до вполне упитанного состояния.
Можете, конечно, продолжать в том же духе, а можете послушать меня и сказать себе: «Стоп! Хватит жрать!»
Карантин однажды закончится. Офисы и предприятия откроются. Вы все выйдете на работу. Вопрос — в каком состоянии: в состоянии бесформенной свиньи с поплывшим овалом лица или в том, которое вызовет восхищение и уважение у ваших коллег.
Не контролируя собственный вес, вы не контролируете собственную жизнь.
Отсюда — чувство беспомощности, низкая самооценка и страх. Перед чем страх? Да перед всем!
Может, хватит ссать? Может, хватит заедать тревогу всяким говном? Может, попробуете жить по-новому?
Возьмите под контроль своё питание. Карантин — не повод себя распускать. Карантин — это повод стать лучше, чем раньше.
Самый простой и эффективный способ взять под контроль своё питание — это заказать меню на неделю у моих друзей из компании Grow Food.
У Grow Food — большая линейка меню под любые задачи и любой кошелёк. Все блюда приготовлены из свежих, качественных продуктов и разбиты по калорийности и БЖУ. Всё очень вкусно и главное в нынешних условиях — безопасно!
Фото: Grow Food
На предприятии — стерильная, как в операционных, чистота и очень крутая система охраны: вход — только по отпечатку пальца и идентификатору лица.
Фото: Grow Food
Производство оснащено станциями гигиены, дезинфицирующими руки и обувь всех работников. Все контейнеры с едой, чтобы исключить бактерии, проходят через ультрафиолетовую очистку (именно это — лучше всего убивает коронавирус по данным ВОЗ), и — внимание! — дальше еду упаковывает робот.
Перед началом работы все сотрудники компании проходят обязательный медосмотр.
Вы заказываете меню на неделю и едите только то, что вам привезут в контейнерах. Ничего своего добавлять нельзя, если хотите худеть! Никакой отсебятины!
Будете меня слушать — не только приведёте себя в отличную форму, но и избавите себя и близких от необходимости таскаться в магазин за продуктами. Я, например, не таскаюсь.
Пандемия закончится — да! Сейчас? Ну, его на фиг!
В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! Бесконтактная доставка возможна. Именно её я вам и советую.
Будьте стройными и здоровыми!
Признавайтесь: жрёте?
Источник: Лена Миро
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет