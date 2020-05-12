Личное: Разожралась на карантине!

12.05.2020, 11:55, Разное

У публичных девок Инстаграма — новый тренд: разожраться на карантине и нахваливать свои новые формы.

Сало, свисающее с раздавшихся вширь жоп, они называют округлостями, живот-беляш — проявлением женственности.

Это самообман, который зачастую заходит слишком далеко.



Фото: istockphoto.com

Давайте об этом самообмане поговорим откровенно? Тем более, что в него ударяетесь и вы.

Сначала вы называете свои набранные килограммы отёками, не так ли?

Знайте: это — первая стадия превращения женщины в свинью.

На второй стадии вы начинаете убеждать себя в том, что, когда придёт время, вы без проблем сбросите лишний вес, посидев «на кефире».

Третья стадия знаменуется покупкой одежды большего размера и появлением в лексиконе фразы о том, что мужчинам нравятся формы.

Мужчинам действительно нравятся формы. Примерно такие, что на фото выше.

Уверенная грудь, круглая попа, плоский, упругий живот, стройные, чёткие ноги — это формы. Мягкие животы, рыхлые, массивные ляжки и бугристые жопы — это натуральное бесформие.

Ни одному вменяемом мужику такое не нравится. Да и вам самим не нравятся упитанные бабы, согласитесь! Несмотря на то, что вы сами разожрались на карантине до вполне упитанного состояния.

Можете, конечно, продолжать в том же духе, а можете послушать меня и сказать себе: «Стоп! Хватит жрать!»

Карантин однажды закончится. Офисы и предприятия откроются. Вы все выйдете на работу. Вопрос — в каком состоянии: в состоянии бесформенной свиньи с поплывшим овалом лица или в том, которое вызовет восхищение и уважение у ваших коллег.

Не контролируя собственный вес, вы не контролируете собственную жизнь.

Отсюда — чувство беспомощности, низкая самооценка и страх. Перед чем страх? Да перед всем!

Может, хватит ссать? Может, хватит заедать тревогу всяким говном? Может, попробуете жить по-новому?

Возьмите под контроль своё питание. Карантин — не повод себя распускать. Карантин — это повод стать лучше, чем раньше.

Самый простой и эффективный способ взять под контроль своё питание — это заказать меню на неделю у моих друзей из компании Grow Food.

У Grow Food — большая линейка меню под любые задачи и любой кошелёк. Все блюда приготовлены из свежих, качественных продуктов и разбиты по калорийности и БЖУ. Всё очень вкусно и главное в нынешних условиях — безопасно!



Фото: Grow Food

На предприятии — стерильная, как в операционных, чистота и очень крутая система охраны: вход — только по отпечатку пальца и идентификатору лица.



Фото: Grow Food

Производство оснащено станциями гигиены, дезинфицирующими руки и обувь всех работников. Все контейнеры с едой, чтобы исключить бактерии, проходят через ультрафиолетовую очистку (именно это — лучше всего убивает коронавирус по данным ВОЗ), и — внимание! — дальше еду упаковывает робот.

Перед началом работы все сотрудники компании проходят обязательный медосмотр.

Вы заказываете меню на неделю и едите только то, что вам привезут в контейнерах. Ничего своего добавлять нельзя, если хотите худеть! Никакой отсебятины!

Будете меня слушать — не только приведёте себя в отличную форму, но и избавите себя и близких от необходимости таскаться в магазин за продуктами. Я, например, не таскаюсь.

Пандемия закончится — да! Сейчас? Ну, его на фиг!

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! Бесконтактная доставка возможна. Именно её я вам и советую.

Будьте стройными и здоровыми!

Признавайтесь: жрёте?