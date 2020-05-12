Euronews – все в Белом доме надели маски — кроме Трампа

12.05.2020, 11:54, Новости дня

Ношение защитной маски на территории Белого дома в Вашингтоне стало обязательным для всех после того, как в окружении президента США Дональда Трампа были обнаружены носители коронавируса. Однако действие этого распоряжения не распространяется на самого Трампа, который ежедневно сдаёт анализы и уверен, что федеральные власти «сумели принять вызов», передаёт Euronews.

Всякий, кто заходит на территорию Белого дома, обязан надеть защитную маску. Это распоряжение введено с понедельника после того, как в ближнем круге Трампа были выявлены вирусоносители, а главные инфекционисты страны отправлены в карантин.

Действие распоряжения не распространяется на одного человека — самого руководителя администрации США, заявившего, что федеральные власти «сумели принять вызов» и выпустили достаточное количество проверочных тестов. Сам Трамп сдает анализы ежедневно. Столь же приоритетны и те, кто работает в домах престарелых, либо там проживает.

Резидентов медико-социальных учреждений — не менее миллиона, и их должны проверить в первую очередь. В настоящий момент анализы на вирусоносительство взяты в общей сложности у свыше девяти с половиной миллионов американцев.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Чтобы расширить возможности тестирования, я распорядился (и это уже одобрено) перевести местным властям штатов еще один миллиард долларов. Мы это сделали. Деньги уже у них на счетах.

Белый дом форсирует финансовую поддержку, поскольку настаивает на снятии карантинных мер, введённых губернаторами, — а ослабление изоляции возможно лишь при наличии достаточного количества тестов. Эти анализы особым актом конгресса для жителей США сделаны бесплатными.

Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.