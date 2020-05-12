Daily Mail – Джонсон не исключил, что разработать вакцину от коронавируса не удастся никогда

12.05.2020, 11:54, Новости дня

Британский премьер Борис Джонсон предупредил об отсутствии каких-либо гарантий того, что учёным удастся разработать вакцину от COVID-19, пишет Daily Mail. Между тем он подчеркнул, что его страна делает всё, чтобы избежать подобного сценария.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об отсутствии каких-либо гарантий того, что мир сможет найти вакцину от коронавируса, пишет Daily Mail.

Таким образом глава британского правительства дал понять, что гражданам его страны придётся мириться с болезнью, возможно, ещё долгое время, несмотря на то что Соединённое Королевство играет важнейшую роль в разработке вакцины.

В качестве предисловия к своему ранее опубликованному плану ослабления мер самоизоляции Джонсон указал на то, что правительству необходимо спланировать «наихудший сценарий», при котором учёные не нашли вакцину.

«Ясно, что единственно возможное долгосрочное решение заключается в лечении с помощью вакцин или лекарств, — подчеркнул он. — Но, хотя мы надеемся на прорыв, надежда — это не план. До массовой вакцинации или лечения, возможно, остаётся ещё больше года. А в худшем случае мы никогда не найдём вакцину. Таким образом наш план должен учитывать ситуацию, когда все мы остаёмся в нынешнем положении на долгое время, хотя мы делаем все возможное, чтобы избежать такого исхода».

Между тем главный советник правительства по научным вопросам Патрик Вэллэнс выступил с более оптимистичной оценкой, подчеркнув, что он будет «удивлён», если вакцину не удастся найти.

Джонсон, в свою очередь, в ходе ежедневной пресс-конференции отметил: «Я надеюсь, надеюсь, надеюсь, что мы получим вакцину для победы над вирусом. До меня доходят очень обнадёживающие сообщения о том, что предпринимается в Оксфорде для получения вакцины».

Однако он тут же оговорился, что подобный исход отнюдь не гарантирован.

«Полагаю, я прав, говоря, что даже после 18 лет у нас до сих пор нет вакцины против SARS», — напомнил британский премьер.