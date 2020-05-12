Мнения: Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

12.05.2020, 11:53, Новости дня

Весна в разгаре, и соцсети заполонили публикации на тему «чем занять себя на самоизоляции?» и «как не сойти с ума на карантине?» Хочу предложить простой рецепт – берите пример с защитников культурного наследия. Они знают – как и чем. Им скучать некогда. Приятно видеть, как люди не просто строят планы светлого будущего культурного наследия, но и реализуют их. Несмотря ни на какие эпидемии и вирусы.

Весна в разгаре, и соцсети заполонили публикации на тему «чем занять себя на самоизоляции?» и «как не сойти с ума на карантине?» Хочу предложить простой рецепт – берите пример с защитников культурного наследия. Они знают – как и чем. Им скучать некогда. Приятно видеть, как люди не просто строят планы светлого будущего культурного наследия, но и реализуют их. Несмотря ни на какие эпидемии и вирусы.

В Рязанской области на днях общественные активисты провели – соблюдая социальную дистанцию – волонтерский субботник рядом со Скотным двором в знаменитой усадьбе Старожилово. Этот памятник архитектуры, охраняемый государством, видимо, только на бумаге, дважды горел за последние две недели.

«Непролазные дебри и бурелом стали благоприятной средой для мародеров и поджигателей, – пишет активист областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Игорь Кочетков. – Порядка 20 человек посвятили свой выходной день приведению в порядок территории Скотного двора». Теперь, как надеются активисты, властям придется обратить на памятник архитектуры особое внимание и выставить возле него охрану.

А в Яранском районе Кировской области активисты Марийского республиканского отделения ВООПИК и местные жители села Рождественское готовят восстановление памятника архитектуры федерального значения — уникальной церкви Рождества Богородицы начала XVIII века, рухнувшей в 1998 году. Этот храм славился превосходным резным убранством фасадов. Однако десятилетий запустения (с 1960-х годов) не пережил. Но от мечтаний его возродить теперь общественные активисты перешли к делам.

Начинали еще осенью 2018-го с расчистки территории, а на 2020 год такие планы: «В зависимости от того, когда снимут ограничения по вирусу, мы начнем расчистку завалов памятника архитектуры. Отложим весь материал, который пригодится при консервации и реставрационных работах в дальнейшем… Параллельно планируем начать работы по созданию проекта консервации» (при обрушении сохранились колокольня и нижний ярус храма – К.М.).

Организаторы действуют в полном соответствии с законом – грядущие работы согласованы с Управлением госохраны объектов культурного наследия Кировской области.

Желающим принять участие предлагают заранее запасаться лопатами, тачками, инструментами, перчатками и стройматериалами. У государства помощи не просят, средства собирают сами.

Во Пскове, в сквере на улице Леона Поземского, в середине апреля можно было заметить группу людей в защитных масках. Держа в руках чертежи и проектные листы, они обсуждали планы музеефикации архитектурно-археологического объекта XVII–XVIII веков «Подызбица», открытого археологами осенью 2019 года.

Об этой постройке средневекового Пскова до минувшей осени никто не подозревал, а теперь открытию не дают кануть в Лету. Белокаменная постройка, служившая когда-то основанием жилому дому, сохранила своды и центральный столп. Можно даже пройтись по комнатам трехсотлетней давности. Археологический объект предлагают сделать одной из локаций туристического кластера «Псковский».

Председатель областного собрания депутатов Александр Котов пообещал поддержку регионального парламента, а руководитель областного комитета по туризму Ольга Качнова – поискать требуемые для реализации проекта 3 млн рублей за счет экономии средств своего ведомства.

Частично археологический объект находится под проезжей частью современной улицы, и для музеефикации над ним даже намереваются построить небольшую эстакаду. Градозащитникам в эти дни, как и всегда, приходится отстаивать исторические памятники от коммерческих застройщиков. В Оренбургской области сумели провести протестную акцию в режиме самоизоляции. В центре города Бузулука стали рушить оригинальный старинный дом XIX века. Видимо, в надежде провести снос втихую, «пока все дома». Но не вышло.

Анна Мельникова, организатор волонтерского фестиваля «ТомСойерФест» в Бузулуке, придумала онлайн-пикет с хештегом «#несноси» и лозунгом «Не уничтожайте исторический центр Бузулука!» Поначалу она «стояла» в этом пикете одна, но через пару часов к ней присоединились уже полтора десятка неравнодушных земляков. Потом договорились провести виртуальный митинг в «Яндекс-навигаторе». Снос старинного здания, увы, остановить не удалось. Но незамеченным он не остался. Сохранение исторического наследия в Бузулуке на целую неделю стало чуть ли одним из основных вопросов городской повестки дня.

К чему я рассказываю все это? Общественную и творческую инициативу, имеющую позитивную цель (а сохранение исторической памяти и наследия Отечества именно таковы), ни экономические сложности, ни административные ограничения не могут остановить. Притормозить – могут, создать проблемы – могут, остановить – нет.

Поэтому, услышав в очередной раз: «после пандемии мир уже никогда не будет прежним» – припомните эти истории. Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет.

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