 

Названы основные проблемы ФБК

12.05.2020, 11:53, Новости дня

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией 6 мая опубликовал финансовый отчет за 2019 год, из которого следует, что ФБК переживает не лучшие времена. По мнению блогера Илиаса Меркури, причиной тому послужили финансовые махинации и потеря интереса к деятельности фонда.

Так, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального отчитался о получении в 2019 году 82,3 млн рублей в виде пожертвований, но расходы Фонда составили только 63,5 млн рублей – почти на 19 млн рублей меньше полученного.

Теперь, как говорит Меркури в видео на своем канале на YouTube, люди, которые пожертвовали Навальному свои деньги, имеют все основания для обращения в правоохранительные органы.

Кроме того, пишет «Ридус», сотрудники ФБК не включили в отчет сумму, поступившую на биткоин-кошелек Леонида Волкова, в то время как в прошлом году на счет Волкова были пожертвованы около 10 млн рублей.

В то же время, отмечает блогер, наблюдается снижение интереса к YouTube-каналу Навального. В 2019 году его видео просмотрели 168 млн человек, в то время как в 2018 году число просмотров составило 196,7 млн.

Также уменьшается средний размер пожертвований в адрес ФБК. В 2019 году среднее пожертвование составило 712 рублей, тогда как в 2013 году эта цифра находилась на уровне 1465 рублей.

«Причина финансовых проблем ФБК заключается в том числе и в снижении производительности. В 2019 году фонд выпустил 46 расследований. Годом ранее видеороликов было 78», – отмечает блогер.

При этом, Telegram-каналу «Фонд бабла с коррупцией» удалось выяснить, что среди тех, кто оформил платные подписки на YouTube-канал «Навальный LIVE» есть не только иностранные пользователи, но и запрещенные в России онлайн-казино.

Также сообщалось, что на штатных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального зарегистрировано несколько коммерческих фирм в РФ и за рубежом. Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Группа конгрессменов осудила план сократить бюджет программы сдерживания российской агрессии

05.05 / Коронавирус в Италии. За последние сутки выздоровело 2,3 тыс. человек, умерло 236

28.03 / Резников о встрече Зеленского с бизнесменами: Там было сообщество уважаемых кротов

13.04 / Москвичам разъяснили порядок получения пропусков для поездок на дачу

20.04 / МВД сообщило о росте числа экстремистских и террористических преступлений

30.04 / Разведка США дала однозначный ответ о происхождении коронавируса

14.04 / Украинский футболист Алиев признался, что выступал за “Локомотив” закодированным

06.04 / Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

01.04 / Минздрав оценил готовность регионов к коронавирусу

22.04 / Премьер РФ признал “неудовлетворительное” обеспечение больниц в регионах для борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска