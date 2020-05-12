 

LG представит смартфон Wing с вращающимся дисплеем

12.05.2020, 11:53, Разное

Компания LG работает над созданием необычного смартфона Wing с вращающимся дисплеем и новым форм-фактором. Под экраном производитель «спрятал» второй экран, но меньшей диагонали.
О технических характеристиках смартфона LG Wing пока нет подробностей. Известно, что размер основного экрана составит 6,8 дюйма, диагональ дополнительного дисплея с соотношением сторон 1:1 равняется 4 дюймам. Вероятно, производитель оснастит устройство однокристальным процессором Snapdragon 700 и камерой с главным датчиком изображения на 64 Мп.

Дополнительный экран открывает много возможностей. Так, его можно использовать в качестве клавиатуры при просмотре прямых трансляций на YouTube или Twitch. Также он может выводить дополнительную информацию. Несмотря на необычную конструкцию, смартфон напоминает карманные компьютеры с выдвижной клавиатурой.



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