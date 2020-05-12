 

Коронавирусу предрекли негативную роль в развитии мировых конфликтов

12.05.2020, 11:53, Новости дня

Конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, Северной и Западной Африке будут усугубляться в результате пандемии коронавирусной инфекции, а позиции террористических группировок, в том числе «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) укрепятся, считает директор Стокгольмского института исследований мира (SIPRI) Дэн Смит.

«В раздираемых гражданской войной странах, как Афганистан, где сейчас регистрируется большое количество случаев заражения, последствия будут разрушительны», – передает РИА «Новости» слова Смита.

Директор SIPRI ожидает обострения конфликтов в связи с коронавирусом в Ираке и Сирии.

«Уже есть признаки возобновления деятельности террористической группировки «Исламское государство» в Ираке. Ситуация может обостриться на фронте в Йемене. Ожидается, что в ходе связанного с коронавирусом кризиса радикальное исламистское движение «Талибан» вновь усилит свои позиции», – добавил Смит.

Кроме того, по его мнению, в странах Африканского рога и в Западной Африке ситуация также может быть напряженной, например, в Нигерии и Мали.

«В некоторых регионах из-за распространения заболевания инфраструктура государств очень ослаблена. Люди не получают поддержки, в которой они нуждаются. Поэтому некоторые присоединятся к вооруженным формированиям, которые обещают им помощь, такую как доступ к продуктам питания», – объяснил Смит.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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