Назван производитель загоревшихся в Москве и Петербурге аппаратов ИВЛ

12.05.2020, 11:48, Новости дня

Аппараты искусственной вентиляции легких, ставшие причиной пожаров в 50-й московской больнице им. Спасокукоцкого 9 мая и петербургской больнице Святого Георгия 12 мая, были изготовлены на одном заводе, сообщили источники в правоохранительных органах.

«Загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Сгоревший ИВЛ в Москве также был произведен на этом же заводе», – сказал источник ТАСС.

По предварительным данным, причиной возгорания в московской больнице стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород. «Более точные причины в Петербурге устанавливаются», – отметил он.

Утром во вторник в больнице Святого Георгия в Петербурге, где лечат больных коронавирусной инфекцией, произошел пожар. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких.

Также пожар произошел вечером 9 мая в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, один из корпусов которой переквалифицировали для лечения больных коронавирусом. Один человек погиб.