Испытания российского препарата от коронавируса показали первые результаты

12.05.2020, 11:48, Новости дня

Российский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 левилимаб начали испытывать 11 центров клинических исследований, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести, сообщили в пресс-службе биотехнологической компании Biocad.

Согласно временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, смертность при COVID-19 ассоциирована, в том числе, с повышением уровня интерлейкина-6. Левилимаб – это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6. Изначально он разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

«На 12 мая 2020 года к клиническим испытаниям российского препарата с МНН-левилимаб подключились уже 11 медицинских центров. Врачи отмечают положительную динамику у пациентов с подтвержденным коронавирусом средней тяжести. Регистрация препарата в Минздраве РФ ожидается в конце мая 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как пояснили в Biocad, компания получает госрегистрацию в специальном режиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом – опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Клинические исследования третьей фазы проводятся для подтверждения эффективности лекарства именно при коронавирусной инфекции.

Как рассказал главный исследователь ЦКБ управления делами президента РФ Никита Ломакин, к исследованию привлекаются пациенты средней тяжести течения заболевания с первыми клиническими признаками дыхательной недостаточности. «Назначение левилимаба в самом начале клинического проявления дыхательной недостаточности позволяет предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение. Из 36 пациентов удалось выписать из стационара 10 уже на 7-8 сутки, один пациент был переведен в реанимацию», – рассказал врач, которого цитирует пресс-служба.

«Только в течение одного дня – 7 мая, через несколько дней после публикации о скором начале клинических исследований ингибитора левилимаба, выразили желание принять участие в испытаниях семь медицинских центров», – приводятся в сообщении слова гендиректора Biocad Дмитрия Морозова.

В настоящее время к клиническим испытаниям препарата с международным непатентованным наименованием левилимаб подключились следующие медицинские центры: Башкирский государственный медицинский университет, городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова депздрава Москвы, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Планируется, что в ближайшее время к проекту подключатся северокавказские центры: Республиканская клиническая больница в Дагестане, ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева» в Чечне и многие другие.

За последние сутки в РФ выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 2116 человек. Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 656. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 757.

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