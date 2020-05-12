 

В Китае рассказали, как правильно проветривать квартиру

12.05.2020, 11:48, Новости дня

В условиях распространения коронавируса квартиру необходимо проветривать около 20-30 минут три-четыре раза в день, сообщили специалисты отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Проветривать помещение стоит утром сразу после подъема, поскольку содержание кислорода в помещении снижается, а при уборке кровати в воздух поднимаются пылевые клещи и частички кожи, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайское издание «Хуаньцю Шибао». 

Кроме того, издание рекомендует проветривать кухню во время приготовления пищи. Также проветривание помещения перед сном увеличит содержание кислорода и позитивно скажется на качестве сна.

Эксперты рекомендуют воздержаться от проветривания во время смога,  моросящего дождя и во время сильного ветра, который поднимает в воздух пыль и загрязняющие вещества.

Если помещение не проветривать, в комнате будет недостаточно кислорода, и тогда у человека может заболеть голова и повыситься давление. Кроме того, спертый воздух является благоприятной средой для размножения вирусов и микробов.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова рассказала, что продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7-8% переболевших.



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