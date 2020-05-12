В Москве вступило в силу обязательное ношение масок и перчаток

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12.05.2020, 11:42, Новости дня

В Москве со вторника вступило в силу обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах. Указ об этом был подписан 7 мая. За нарушение предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей. Он может быть назначен гражданам, которые не носят один из двух обязательных видов защиты.

В Московской области жители обязаны с этого дня носить маски в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф до четырёх тысяч рублей.

С 12 мая в России начинается постепенно снятие ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Ранее рекомендации по постепенной отмене карантина выпускал Роспотребнадзор.

На первом этапе врачи рекомендуют возобновить работу небольших магазинов и сервисных предприятий и разрешить прогулки. На втором – разрешить работу более крупных магазинов и образовательных учреждений.

На третьем – почти полное возвращение к нормальной жизни при условии соблюдения дистанции между жителями. Однако регионы не обязаны следовать этим инструкциям и зачастую комбинируют рекомендации самостоятельно.

  • Радио «Свобода»

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