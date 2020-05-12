 

Одобрено строительство крупнейшей солнечной электростанции в США

12.05.2020, 11:42, Новости дня

Администрация Дональда Трампа окончательно одобрила крупнейший проект в области солнечной энергетики в США и один из крупнейших в мире.

Солнечно-аккумуляторная электростанция Gemini стоимостью 1 миллиард долларов разместится в 48 километрах от Лас-Вегаса и, как ожидается, будет вырабатывать 690 мегаватт электроэнергии.

Этого достаточно для снабжения электричеством 260 тысяч домохозяйств и ежегодно компенсировать выхлопы от примерно 83 тысяч автомобилей.

Проект позволит создать, прямо или косвенно, около 2 тысяч рабочих мест и влить в экономику порядка 712,5 миллиона долларов в период, когда страна пытается восстановиться после спада, вызванного эпидемией коронавируса, заявил министр внутренних дел Дэвид Бернхардт.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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