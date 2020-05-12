Мнение: Планктон (Россия выглядит аутсайдером)

12.05.2020, 11:41, Разное

В течение первой декады действия новой версии соглашения ОПЕК+ цена на нефть поднялась и держится на уровне 30 долларов. Это все равно недостаточно для всех без исключения производителей, бюджеты которых сверстаны при больших значениях цены нефти, но все-таки ситуация вышла за критические параметры ближе хоть к какой-то норме.

На положительную динамику влияет как сокращение объемов добычи, так и постепенный выход развитых стран из карантинных мероприятий. Кроме того, в США произошло "естественное", как говорил Трамп сокращение добычи более чем на 1,2 млн баррелей. Вчерашнее сообщение о том, что Саудовская Аравия дополнительно сократила добычу на миллион баррелей, означает лишь то, что саудиты на время "взяли на себя" долю Ирака, который не может окончательно договориться с иностранными компаниями, добывающими иракскую нефть.

Однако хорошие новости одновременно являются и негативным фактором – в случае второй волны эпидемии, а она, по всей видимости, неизбежна в силу того, что в ее естественный ход развития вмешались карантинными мероприятиями, сбили волну, но не достигли состояния так называемого "коллективного иммунитета". А значит – вирус все равно "доберет своё", но чуть позже. Соответственно, темпы восстановления экономик снова замедлятся, что скажется на балансе спроса.

Уже понятно, что крупнейшие страны просядут в годовом исчислении на 12-15 процентов от докризисных значений ВВП. Короткая, но ожесточенная мировая война нового типа на данном этапе вполне справилась с текущими задачами, теперь потребуется некоторый период "релаксации" и ситуация зайдет на второй круг. Противоречия в мировой экономике сглажены, но не разрешены. Ключевой вопрос – создание новой мировой системы доминирования одного из нескольких глобальных проектов и выработка правил на его основе. Пока параллельно будут существовать и развиваться несколько глобальных проектов примерно равных по возможностям, ресурсам и перспективе, ожесточенные столкновения между ними будут продолжаться. Пока очевидно, что счет на табло близок к ничейному. Корпоративная олигархия сумела "посадить" мировую экономику, убрав избыточные навесы, загнать население и бизнес в невозвратные долги, чем нанесла банковской олигархии тяжелый удар. Но в ответ банкиры смогли вбросить в экономики новые необеспеченные деньги взамен тем, которые сгорели в ходе короткой войны. Третий проект – проект цифрового фашизма – тоже держит позиции, использовав эпидемию для того, чтобы продвинуть проект всеобщей вакцинации, как инструмента управления страхом и террором.

В этом смысле глобальные противоречия остаются, а потому следующий раунд войны неизбежен. Соответственно, новая война (или точнее, продолжение нынешней) снова ударит по мировой экономике, а значит – сырьевые придатки вроде стран ОПЕК и России получат новую порцию катастрофических последствий для себя. У придатков своя война – они должны добиться того, чтобы с рынка ушли наименее развитые, своим уходом снизив предложение сырья. И это касается не только углеводородов – просевшая мировая экономика будет потреблять меньше все виды ресурсов и сырья. Обедневшее население не сможет поддерживать потребительский спрос, а значит – экономики развитых стран будут вынуждены объективно держать более низкую планку. Снизившееся потребление будет тормозить скорость развития и инноваций. Условно говоря, айфоны теперь будут обновляться не раз в год, а раз в два-три года. Новые модели автомобилей тоже будут появляться существенно реже. И это, кстати, совсем неплохо, так как именно безостановочный и все более стремительный рост вносил в дестабилизацию существенный "довесок". Психика просто не успевает за столь стремительными изменениями.

Возникает новая реальность, в которой процесс движения к цели будет становиться гораздо более важным, чем достижение результата. Мир пришел к состоянию, в котором доминирование кого-либо становится невозможным, возникает баланс игроков и противоречий между ними. В двуполярном мире СССР-США баланс достигался противоречиями двух супердержав. Сегодняшний мир более сложен, в нем национальные государства, даже крупнейшие, становятся лишь частью общей картины, в которую входят интересы и других субъектов, сопоставимых по силе с национальными государствами.

Возникает объективная предпосылка для ликвидации механизмов прежнего двуполярного мирового порядка и создание новых. Ранее новый мировой порядок возникал как воля победителей, которые диктовали ее побежденным и всем остальным. В войнах нового типа победителей, скорее всего, не будет. А потому новые механизмы и балансы придется выстраивать через договоренности, по итогам не одной глобальной войны, а цепи коротких, но крайне ожесточенных сражений вроде идущей сейчас "эпидемии". У каждого этапа, у каждой микро-войны будут свои победители и свои побежденные. В следующей войне роли могут поменяться. А значит, после каждого раунда мировой баланс будет частично меняться в интересах текущих победителей, чтобы затем измениться в интересах следующих.

Новый мировой порядок будет, в отличие от всех предыдущих, крайне динамичным, пластичным и изменчивым. Зафиксировать его хотя бы на относительно продолжительное время не удастся – он так и будет находиться в состоянии динамического равновесия. Это, конечно, ставит вопрос о новых технологиях управления, о новом качестве элит, об их интеллектуальном уровне.

Россия пока в этом соревновании выглядит глубоким аутсайдером. Интеллект и управленческие качества наших бандитов даже на уровне предыдущей модели мирового порядка выглядели убого. В новом мире они будут даже не инструментом, а пищевым ресурсом для остальных участников событий. Одноклеточным планктоном. Чтобы занять хоть какое-то значимое место в новом мировом порядке, придется решать вначале эту, базовую задачу. Без ее решения любые другие бесперспективны.