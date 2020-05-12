В сети появилась база личных данных украинцев. В Минцифры уверяют, что “слив” случился не из-за “Дії”

12.05.2020, 11:40, Новости дня

В сети появился Telegram-бот, который выдает персональные данные украинцев, в частности данные водительских удостоверений. Об этом в Facebook 11 мая сообщил глава общественной организации “Электронная демократия” Владимир Фльонц.

“Мне показало не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!) но и данные с биометрических паспортов (включая фото) и вишенка на торте – водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в “Дії” его не показывает, а у ребят в базе – есть”, – написал он, приложив скриншот с бота UA Baza Bot.

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В информации о самом боте говорится, что в нем предоставлены 4,5 млрд логинов и паролей. При запуске бота вам предлагается искать информацию, введя при этом личные данные, такие как фамилия, имя и отчество, номер телефона, идентификационный номер налогоплательщика, номер паспорта и другие.

Скриншот: UA Baza BOT / Telegram

В Минцифры заявили, что слив данных не имеет отношения з приложению “Дія”. В министерстве подчеркнули, что у приложения нет собственной базы данных и оно не накапливает такую информацию, а лишь отображает информацию из реестров.

“В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 млн из которых отображаются в “Дії”. В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. Кроме этого, наряду с “данными 26 млн украинцев”, злоумышленники в боте ранее распространяли другие базы, которые не впервые были доступны в даркнете. Например, пароли от личных страниц “ВКонтакте”, LinkedIn и др.”, – отмечают в Минцифры.

В министерстве предостерегли украинцев от попыток проверить наличие информации о себе в боте, так как этими действиями граждане сами делятся личной информацией со злоумышленниками.

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Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram отметил, что в боте используется, в частности, база данных “ПриватБанка” (до национализации) и других частных баз данных. Он отметил, что по факту работы бота уже начала расследование Служба безопасности.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

15 апреля Кабмин приравнял документы в приложении к физическим документам, а уже 22 апреля в “Дії” появился доступ к цифровым паспортам.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания “ГОРДОН”.