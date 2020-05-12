Шмыгаль рассказал, будут ли продлевать карантин в Украине после 22 мая

12.05.2020, 11:40, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгал сообщил в эфире телеканала “1+1” 12 мая, что правительство продлит карантин в Украине после 22 мая.

“Официально карантин согласно постановлению правительства действует до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продлевать”, – сказал он.

Шмыгаль напомнил, что правительство разработало пять этапов постепенного смягчения карантина и сейчас разрабатывает схему, когда должен начаться каждый из них.

11 мая стартовал первый этап смягчения, когда будут следующие – “сегодня трудно прогнозировать”, сказал премьер.

“В эти дни мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем достаточно ровно последние семь – восемь дней. У нас не увеличивается количество больных [в процентном соотношении], мы даже немного падаем по [соотношению] количества [новых случаев] заболевания к тем, кто уже болеет”, – отметил Шмыгаль.

Но в Украине еще не было ни одного дня, когда количество выздоровевших за сутки превышало бы число новых случаев заражения, подчеркнул премьер.

“Это очень важный этап, переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик и начинаем двигаться вниз”, – добавил премьер.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали – вначале до 11 мая, потом до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 16 023 украинцев, из них 425 умерли, а 3373 выздоровели.