В странах, где был смягчен карантин, увеличилось число случаев заражения коронавирусом – ВОЗ

12.05.2020, 11:40, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве 11 мая, что в некоторых странах, где был смягчен карантин, наблюдается скачок числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил сайт ВОЗ.

“В выходные мы увидели признаки проблем, которые могут возникнуть в будущем. В Республике Корея бары и клубы были закрыты, поскольку подтвержденный случай привел к выявлению многих контактных лиц. В Ухане, Китай, была идентифицирована первая группа случаев с момента снятия их блокировки. Германия также сообщила об увеличении количества случаев [заражения] после ослабления ограничений”, – сказал Гебрейесус.

Он добавил, что в этих странах системы здравоохранения позволяют выявлять новые случаи заражения и реагировать на них.

“Ранние серологические исследования показывают, что относительно низкий процент населения имеет антитела к коронавирусу. Это означает, что большая часть населения все еще восприимчива к нему”, – сказал глава ВОЗ.

Он считает, что пока нет вакцины против коронавируса, “комплексный пакет мер”, который принимают правительства, является наиболее эффективным для борьбы с вирусом.

Гебрейесус сказал, что карантин, который ввели многие страны, помог замедлить распространение вируса и в конечном итоге спас много жизней, однако “такие решительные меры стоили дорого”.

“Мы признаем серьезные социально-экономические последствия блокировки, которые оказали пагубное влияние на жизнь многих людей”, – отметил глава организации.

По его мнению, постепенное снятие ограничений является ключом к стимулированию экономики, но каждая страна при этом должна учитывать несколько важных факторов:

находится ли эпидемия под контролем;

сможет ли система здравоохранения справиться с повторным ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которые могут возникнуть после смягчения карантина;

сможет ли система эпиднадзора в сфере общественного здравоохранения выявлять новые случаи заражения и контролировать их.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,19 млн человек, из них более 286 тыс. умерли, 1,46 млн выздоровели. Наибольшее число заражений зафиксировано в США, России, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране. Ряд стран, в том числе Украина, в связи с улучшением эпидемической ситуации начал смягчение введенных ограничительных мер.

Гебрейесус сказал в начале мае, что, по его мнению, жесткие ограничения в связи с коронавирусной инфекцией еще могут понадобиться, “если страны не будут управлять переходом крайне осторожно и с поэтапным подходом”.