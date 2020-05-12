В Оренбургской области запущен сервис для выплат субсидий малому бизнесу

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12.05.2020, 11:30, Новости дня

В Оренбургской области и по всей стране запустили специальный сервис для выплаты субсидий среднему и малому бизнесу. Он начал работать с 1 мая. Субсидии могут быть предоставлены организациям и индивидуальным предпринимателям, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса, передает ГТРК "Оренбург".

В рамках проекта будут частично компенсированы затраты, которые работодатели понесли в апреле и мае, сохраняя занятость и оплату труда своих сотрудников. Размер субсидии будет равняться минимальному размеру оплаты труда – 12 130 рублей на каждого человека, в том числе ИП. Для получения выплат за апрель необходимо в период с 1 мая по 1 июня направить в налоговый орган соответствующее заявление, за май – с 1 июня до 1 июля. Подробную информацию можно получить в налоговой службе по телефону 8-800-222-2222.

Кроме того, глава государства предложил вернуть самозанятым налоги, уплаченные в 2019 году. Также в рамках совещания по мерам борьбы с распространением COVID-19 было принято решение о проведении дополнительных выплат с 15 апреля по 15 июля для медработников и сотрудников социальных учреждений. Для медиков установлена доплата в 40 тысяч рублей за две недели, в случае работы с зараженными— 60 тысяч рублей. Для педагогов и соцработников — 25 тысяч рублей. Если они работают с заболевшими — 35 тысяч рублей.

Также повышены детские пособия для неработающих граждан. Семьям, не имеющим право на маткапитал, выплатят 5 тысяч рублей в период с апреля по июнь на ребенка до 3 лет. Помимо этого, с 1 июня будет произведена разовая выплата в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет.

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ГТРК "Оренбург"



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