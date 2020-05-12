 

“Спартак” приобрел у СКА финского нападающего Лехтеря

12.05.2020, 11:30, Новости дня

Хоккейный клуб "Спартак" подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря. Москвичи приобрели хоккеиста у петербургского СКА. Стороны поставили подпись под соглашением на один сезон.

32-летний Лехтеря будет выступать в "Спартаке" до 30 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт спартаковцев. Финн стал очередным приобретением команды — ранее Вести.Ru уже сообщали о покупках словака Мартина Бартоша и экс-армейца Романа Любимова.

Лехтеря выступал за СКА в предыдущем сезоне. В регулярном чемпионате КХЛ Йори провел на льду 51 матч, набрав в них 30 очков: 15 голов и 15 результативных передач. Также в его активе выступления за "Локомотив", "Сибирь", а еще пять лет он выступал в НХЛ за "Сент-Луиз Блюз" и "Филадельфию Флайерз".



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