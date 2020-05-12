«Не хватает театра и маникюра»: Татьяна Брухунова пожаловалась на самоизоляцию

12.05.2020, 11:30, Разное

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие возможности посещать работу, салоны красоты и театр из-за режима самоизоляции. Бывшая помощница культурного деятеля уже 50 дней находится дома, поэтому «юбилейную дату» она решила отпраздновать на улице.

Татьяна Брухунова сделала несколько фотоснимков, которые позднее опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она поинтересовалась у подписчиков, по каким вещам они скучают на карантине, а сама призналась, что ей не хватает: работы, маникюра и театра. Супруга Петросяна готова находиться на карантине целую вечность, если бы эти три пункта были доступны ей.

До объявления пандемии в Сети появились слухи, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова ждут рождения ребенка. Позднее юморист заявил, что не хочет видеть, как посторонние люди обсуждают этот вопрос, но однозначного ответа по поводу беременности он не дал.

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