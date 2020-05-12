 

Умер создатель мультфильма «Волшебник Изумрудного города» Борис Савин

12.05.2020, 11:30, Разное

9 мая ушел из жизни 83-летний мультипликатора Борис Савин. Он был создателем мультфильма «Волшебник Изумрудного города» и умер вследствие тяжелого и длительного заболевания. Об этом пояснил Сергей Капков, являющийся шеф-редактором в студии «Союзмультфильм».
«Борис Савин длительный период времени трудился не покладая рук над кукольными мультипликационными фильмами. Практически не существует людей, которые не знают персонажей, созданных им. «Падал прошлогодний снег», «Чертенок №13», «Дядюшка Ау» – это те работы, которые запомнились многим благодаря ему. Он работал и на «Союзмультфильме». Компанию ему в своё время составляли Норштейн, Дегтярев, Качанов. Очень добрый человек был, талантливый, занимался написанием рассказов. Мне посчастливилось в прошлом году позвать его на «Икар» и вручить приз в номинации «Аниматор», – рассказал Капков в своём аккаунте в Facebook.

Борис Савин трудился аниматором на самых известных студиях, в частности в «Хилосе» (Дрезден).



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