Правительство обсудило реализацию поручений Путина по итогам совещания по коронавирусу

12.05.2020, 11:30, Новости дня

Правительство под руководством исполняющего обязанности премьера Андрея Белоусова провело оперативное совещание, темой которого стала реализация поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по коронавирусу 11 мая.

«12 мая в правительстве состоялось оперативное совещание с вице-премьерами. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова», – сообщили в пресс-службе кабмина.

Участники совещания «обсудили реализацию поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по коронавирусу 11 мая и другие рабочие вопросы».

11 мая президент Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть этих мер.