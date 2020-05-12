Мнение: Сталинский учебник логики

12.05.2020, 11:23, Разное

По просьбам читателей разбираю устойчивый миф, согласно которому в советских школах массово преподавали логику. Краткая суть: миф основан на реальных событиях. Хоть после революции буржуазная наука и впала в немилость, однако около 1950 года Иосиф Сталин всё же вернул логику в школы. Через несколько лет вождь умер, и его последователи снова вычеркнули логику из учебного плана.

Теперь подробнее. Логику в России преподавали начиная с XVI века: и в светских, и в церковных учебных заведениях. В 1807 году, например, в российские школы поступил учебник «Начертания логики» за авторством Александра Лубкина, известного философа-деиста. Дальше, вплоть до 1917 года, регулярно выходили и другие учебники, включая учебник хорошо известного нам Георгия Челпанова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лубкин,_Александр_Степанович

После Революции формальная логика вступила в конфликт с диалектическим материализмом и обнаружила себя в опале. Георгия Челпанова, к примеру, марксисты сочли идеологическим врагом: в 1923 году его уволили из Московского университета и сместили с должности директора Психологического института (Георгий Челпанов основал Психологический институт в 1912 году на деньги известного мецената Сергея Щукина):

https://cyberleninka.ru/article/n/k-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-georgiya-ivanovicha-chelpanova

https://ru.wikipedia.org/wiki/Психологический_институт_имени_Л._Г._Щукиной

В том же году вынужден был уйти из университета другой знаменитый логик, Сергей Поварнин. Его замечательная книга, — «Искусство спора», — вышла в очень неудачное время, в 1918 году. Хоть книга и стала безусловной классикой, которую следует прочесть каждому образованному человеку, в СССР её положили под сукно. Следующее издание «Искусства спора» вышло только в 1990 году:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поварнин,_Сергей_Иннокентьевич

После Войны Иосиф Сталин решил вернуть в школы формальную логику и психологию: те самые два предмета, над развитием которых Георгий Челпанов трудился до 1923 года. В декабре 1946 года в «Учительской газете» вышла статья с пересказом постановления ЦК — идея была в том, чтобы вот прямо с 1947/1948 года организовать преподавание психологии и логики в выпускных классах. План был рассчитан на четыре года, для начала охватить экспериментом собирались 200 школ:

https://runivers.ru/philosophy/lib/docs/6791/197339/

Для этой цели подготовили несколько учебников, в число которых, конечно же, вошёл и сокращённый гимназический учебник Георгия Челпанова:

http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/vf/2004/4/164-169.pdf

Как и большая часть образовательных книг того периода, учебники логики были предельно заряжены идеологически. Процитирую пару фрагментов из учебника Виноградова-Кузьмина, ссылку на который любят размещать в современных дискуссиях:

http://www.pseudology.org/psyhology/logikavinogradov1954.pdf

Последовательное, единственно научное разрешение вопроса о материи и сознании, о материи и мышлении, об источнике наших ощущений, представлений, понятий даётся лишь марксистским философским материализмом, разработанным великими учителями трудящегося человечества К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным и И. В. Сталиным.

…

О силе логики, о непоколебимой последовательности в мыслях и действиях И. В. Сталина писал А. И. Микоян: «У Сталина железная логика. С непоколебимой последовательностью одно положение вытекает из другого, одно обосновывает другое, ничего разбросанного в мыслях и действиях…»

Необычайная сила убеждения, логичность и ясность речей В. И. Ленина и И. В. Сталина являются выражением того глубокого смысла, богатства содержания, которое заложено в этих речах.

…

Так, климат в СССР и климат в США различаются незначительно, а развитие общественного строя в США отстало от развития общественного строя в СССР на целую историческую эпоху, ибо в США существует капиталистический строй, отличающийся наиболее паразитической и реакционной формой, тогда как СССР уже покончил с капитализмом, установил у себя социалистический строй и вступил в период постепенного перехода от социализма к коммунизму.

…

2-я фигура:

— Е. Ни один сторонник мира и демократии (Р) не поддерживает агрессоров (М).

Модус ЕАЕ:

— А. Правые социалисты (S) поддерживают агрессоров (М).

— Е. Правые социалисты (S) не являются сторонниками мира и демократии (Р).

Справедливости ради уточню, что ни десятки упоминаний Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса, ни гневные пророчества неминуемого краха капитализма учебник особо не портят. Пожалуй, этот учебник пятидесятых годов даже лучше многих современных учебников, так как написан хорошим русским языком.

Конкретно издание от 1954 года было выпущено тиражом в 800 тысяч экземпляров. В пятидесятые годы в школах СССР ежегодно учились примерно 25 млн человек. Учёба в старших классах советских школ была тогда платной, и эта плата была весьма существенной для семейных бюджетов, так что многие уходили после 7-го класса. Из этого можно сделать вывод, что учебники логики были напечатаны в 1954 году уже с расчётом не на экспериментальные, а на все без исключения советские школы.

Об этом же говорится и в книге «Народное образование в СССР» от 1952 года. «Преподавание психологии и логики вводилось с 1948/49 уч. г. постепенно — сначала в крупных городах, затем (в 1949 — 1951 гг.) в остальных городах и сельских местностях»:

https://sheba.spb.ru/shkola/narodnoe-obrazovanie-1952.htm

К сожалению, период преподавания логики был в СССР недолгим. Вскоре после смерти Иосифа Сталина логику снова убрали из школ. Большая Советская Энциклопедия приводит типовой учебный план средней школы за 1959 год — логика в нём уже отсутствует:

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/105/600.htm

Точный год сворачивания программы лежит где-то между 1954 и 1959: разные источники называют разные даты. Пожалуй, это и неважно — первые молодые преподаватели логики должны были выйти из педагогических институтов только в 1951 году, и нескольких лет в любом случае не хватило бы, чтобы насытить школы минимально грамотными кадрами.

Школьная система очень инертна, она не может вот так просто взять и вплавить в учебный процесс новый предмет. Мы с вами наблюдали проблему на примере информатики — даже в 1990-е и 2000-е годы в огромном количестве школ информатику преподавали на ужасающе низком уровне. Если путающийся в цифрах учитель математики всегда был исключением из правил, то не владеющий компьютером учитель информатики, увы, долгое время был неприятной нормой.

Подведу итог

В истории советского образования был период, — где-то между 1951 и 1954-1959 годами, — когда в школы попытались вернуть прирезанную после Революции формальную логику. К сожалению, к 1951 году имперские учителя уже по большей части отошли от работы, и потому преподавание пришлось выстраивать с самого нуля: с подготовки учителей в педвузах силами преподавателей, которых, в свою очередь, тоже надо было как-то готовить.

Из этого можно сделать вывод, что сталинская попытка возвращения логики окончилась неудачей: программу свернули до того, как она успела дать первые ощутимые плоды.

PS. Логику не преподают и в современных школах: на мой взгляд, напрасно. Тем не менее логика настолько важна, что я настоятельно рекомендую учить её самостоятельно, без школы, даже взрослым уже людям. Начать поиски материалов можно, например, вот с этой страницы:

https://ruxpert.ru/Искусство_спора