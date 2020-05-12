Гибкий смартфон Motorola Razr получил масштабное обновление

12.05.2020, 11:09, Разное

Разработчики из Motorola заявили о скором выходе обновления ОС Android 10 для складных смартфонов Razr. Стоит напомнить, что первоначально данные девайсы оснащались Android 9 Pie.

Благодаря данному апдейту, внешний экран, называемый Quick View, получит расширенные функции. К примеру, можно позвонить человеку даже не открывая телефон: нужно лишь провести пальцем влево на дисплее быстрого просмотра для получения доступа к нужным контактам. Функция Smart Reply и новая клавиатура позволят читать и отвечать на сообщения из всех доступных приложений.

Возможности камеры также расширены: она получит большее количество режимов, например, групповое селфи или портретную съемку. Пошаговая навигация во многих музыкальных плеерах вроде Spotify или YouTube Music также улучшена. Таким образом, в Motorola Razr появятся все без исключения функции Android 10 вроде общесистемного ночного режима или улучшенных иконок.