 

Появились подробности о загоревшемся в больнице Петербурга аппарате ИВЛ

12.05.2020, 11:08, Новости дня

Аппарат искусственной вентиляции легких, который загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая, сообщили в правоохранительных органах.

«Установлено, что пожар начался в реанимационном отделении с аппарата ИВЛ. Сам аппарат новый, его установили в самом начале мая, произведен на Уральском приборостроительном заводе», – сказал источник ТАСС. 

В настоящее время выясняется, что именно стало причиной возгорания аппарата ИВЛ. Среди возможных версий – короткое замыкание, неисправность, перегрузки и неправильная эксплуатация. 

По словам главврача стационара Валерия Стрижелецкого, больница Святого Георгия полностью возобновит прием больных к вечеру.

В свою очередь начальник городского главка МЧС Алексей Аникин сообщил, что переводить пациентов в другие больницы не планируется, медучреждение продолжит работать в обычном режиме. 

По словам источника в силовых структурах, в результате инцидента погибли четверо мужчин и одна женщина. «Самому старшему мужчине было 67 лет, еще трем – 59 лет, 61 год и 60 лет, женщине – 59 лет», – сказал он.

Между тем руководитель Главного следственного управления СК по городу Александр Клаус добавил, что медперсонал больницы в результате пожара не пострадал.

Во вторник утром в экстренных службах города сообщали, что пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На данный момент пожар в отделении реанимации больницы в Петербурге ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких. 



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