Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимального значения

12.05.2020, 11:08, Новости дня

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве снизился до минимального значения 0,94, уменьшившись за сутки на 0,03, следует из подсчетов на основе опубликованных во вторник данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по РФ этот показатель третий день подряд держится на минимальной отметке в 1,04, передает ТАСС.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.

Тем временем Департамент транспорта Москвы сообщает, что более 90% пассажиров столичного метро надели во вторник утром медицинские маски, перчатками воспользовались лишь 68%.

Ранее сообщалось, что пассажиры общественного транспорта без масок и перчаток в первый день действия масочного режима будут получать только предупреждения, после этого меры будут ужесточаться.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице сделали обязательным с 12 мая. Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима.