Фигуристка Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

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12.05.2020, 11:08, Новости дня

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию об уходе от тренера Этери Тутберидзе.

На странице 16-летней Щербаковой в социальной сети «Вконтакте» был опубликован пост, в котором от имени спортсменки говорилось об уходе от Тутберидзе. Щербакова сообщила в Instagram, что ее страница была взломана.

«Моя страница была взломана. Информация, размещенная на ней, конечно, не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду», – передает ТАСС слова Щербаковой.

Напомним, в начале мая стало известно, что Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Позднее Олимпийский чемпион подтвердил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова решила перейти в его тренерскую группу. Этери Тутберидзе в этой связи отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно.

В 2018 году из группы Этери Тутберидзе ушла российская фигуристка Евгения Медведева, после чего подверглась жесткой критике в связи с отъездом из России.



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