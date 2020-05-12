 

Бритни Спирс наконец воссоединилась с бойфрендом и вернулась к занятиям в сгоревшем тренажерном зале

12.05.2020, 11:05, Разное

Из-за пандемии коронавируса Бритни Спирс на время оказалась в разлуке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Тоска по возлюбленному стала для певицы настоящим стрессом. Из-за переживаний она даже похудела. И вот наконец Сэм и Бритни воссоединились и первым делом, разумеется, записали короткий ролик для Instagram о совместных тренировках.

Благодарю за то, что у меня есть Сэм Асгари. С ним я остаюсь в форме! Горжусь тем, что у него есть фитнес-программа, которая помогает людям оставаться в форме, пока они находятся дома. Пары, которые тренируются вместе, остаются вместе,

– подписала ролик Бритни.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)11 Май 2020 в 11:24 PDT

Тренировка возлюбленных проходила в злополучном тренажерном зале в доме Бритни Спирс. Именно его некоторое время назад певица нечаянно сожгла. О неприятном инциденте, из-за которого, к счастью, пострадал лишь спортивный инвентарь, Бритни рассказала в личном Instagram в конце апреля. Записывая для своих подписчиков очередную тренировку, она призналась:

Сейчас я веду вещание из своего спортзала, в котором не была уже почти полгода, потому что случайно сожгла его. Это произошло из-за свечки: проходила мимо двери в зал, а там все в огне, и я в панике… К счастью, сработала пожарная сигнализация и никто не пострадал. Но теперь у меня осталось лишь два тренажера и одно зеркало. Но, признаться честно, тренировки на свежем воздухе я люблю куда больше.

Сэм Асгари

Напомним, 26-летний манекенщик и бодибилдер Сэм Асгари и Бритни познакомились на съемках ее клипа Slumber Party, в котором Асгари сыграл роль главного героя, а Спирс – его соблазнительницы. Несмотря на то что на съемочной площадке от накала страстей летели искры, за ее пределами жаркая история продолжение получила не сразу – встречаться Спирс и Асгари начали только спустя 5 месяцев. Бритни рассказывала, что случайно обнаружила номер телефона Сэма у себя в сумочке и решила позвонить.

Я подумала: “Этот парень был очень милым”. Поэтому я позвонила ему. Он просто очень веселый, забавный человек, – вспоминала Спирс в интервью.

Пара вместе несколько лет, и Сэм помогает Бритни как поддерживать здоровый образ жизни, так и оправляться после нападок бывшего мужа Кевина Федерлайна.



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