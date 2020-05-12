Принц Гарри процитировал Меган Маркл в своем новом видеообращении

12.05.2020, 11:05, Разное

Принц Гарри продолжает поддерживать благотворительные мероприятия и организации, к которым причастен: вслед за видеообращением относительно переноса Invictus Games герцог Сассекский обратился к молодежи, в частности, к волонтерам фонда Onside Youth Zones, который находится под его патронажем.

Принц Гарри с молодыми волонтерами и сотрудниками благотворительной организации, ноябрь 2019Проблемы, с которыми вы, ребята, сталкиваетесь каждый день, невероятны. Но многие этого никогда не поймут. У вас есть силы, чтобы справиться. И у вас есть поддержка сообщества OnSide, семейства OnSide. Снимаю шляпу перед каждым из вас за выживание, но в то же время и процветание,- сказал Гарри, и последняя фраза его поклонникам показалась до боли знакомой. Дело в том, что ее в своей речи использовала Меган Маркл – в документальном фильме “Гарри и Меган: африканское путешествие”. Кроме того, Гарри подбодрил молодых людей, используя еще одну крылатую фразу “все проходит, пройдет и это”:

Последние шесть недель очень сильно усложнили вашу жизнь. Все проходит, пройдет и это. Но прежде, чем вы это поймете, вы снова соберетесь все вместе, вероятно, в Youth Zone, и отлично проведете время.

Стоит отметить, что благотворительная организация Onside Youth Zones занимается молодежными центрами по всей Великобритании. Во время пандемии коронавируса фонд удаленно поддержал несколько десятков тысяч молодых людей – по телефону и в социальных сетях.