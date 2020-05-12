Раскрыта полезная во время пандемии коронавируса диета

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12.05.2020, 10:56, Разное

Кремлевский врач отметила, что продукты из этого списка традиционны для кухни нашей страны. В частности, это квашеная капуста, зелень, печень трески и чайный гриб.

Эту пищу Шарошкина назвала суперфудом для здоровья и иммунитета, передает РИА ФАН. Например, квашеная капуста богата витамином С и антиоксидантами, а печень трески содержит витамины D, A, кислоты и медь.

Кроме того, в ежедневном рационе в период пандемии коронавируса в России должны присутствовать укроп, петрушка и лук. Зелень можно добавлять в гарниры, салаты и супы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Май 2020 в 11:50 PDT

Эксперт порекомендовала перед употреблением замачивать зелень в воде на 15 минут, тщательно мыть фрукты и овощи, сообщает телеканал “360”. О том, как правильно дезинфицировать продукты, особенно в период распространения коронавируса в России, рассказывали и другие специалисты, пишет URA.ru. В частности, диетолог Маргарита Королева советовала при замачивании зелени добавлять в воду перекись водорода.



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