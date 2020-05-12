Рассекречена внешность обновленного хетчбэка Suzuki Swift

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12.05.2020, 10:55, Новости дня

С недавнего времени в Сети доступные рекламные изображения, посвященные обновленной модели Suzuki Swift.

Вместе с тем теперь появились рендерные снимки, демонстрирующие более четкую внешность хетчбэка в улучшенном исполнении. Предполагается, что новинка сможет удивить техническими параметрами и некоторыми другими особенностями. Кроме того, автомобиль оснащается 1,2-литровым бензиновым двигателем. Есть предположения, что новинка получит также и гибридную модификацию.

Отличить хетчбэк от предшественника станет возможным по форме решетки радиатора, спойлеру и увеличенным колесным дискам. Существенная модернизация состоялась в отношении интерьера салона, где применены более качественные материалы отделки.



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