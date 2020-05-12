Удлиненный седан Jaguar XF L заметили на тестах

12.05.2020, 10:55, Новости дня

Фотошпионам удалось запечатлеть во время тестовых испытаний новую версию седана Jaguar XF L, который будет поставляться на китайский рынок.

Автомобиль отличается удлиненным кузовом, который наиболее востребован в Поднебесной. Для седана предусмотрели усовершенствованные задние двери, увеличенную колесную базу, за счет чего задние пассажиры будут чувствовать себя более комфортно. Что касается внешнего вида, то изменения здесь коснулись светодиодной оптики, бамперов, радиаторной решетки и дополнительных накладок.

В салоне обновлены панель приборов и экран мультимедийного комплекса. Также указывается, что автомобиль получил 3-литровый бензиновый агрегат, мощность которого достигает 395 л.с. в максимальной комплектации.