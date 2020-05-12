 

Компания Mitsubishi подняла цены на автомобили в России

12.05.2020, 10:55, Новости дня

Японский автогигант Mitsubishi увеличил стоимость четырех моделей на рынке России.

В свою очередь, по прежней цене продается недорогой кроссовер Eclipse Cross, тогда как все остальные модели для российского рынка получили обновленный прайс. Вместе с тем цена кроссовера ASX 2020 года выпуска теперь достигает 1,43 млн рублей в стандартной версии, а в максимальной комплектации стоимость увеличилась до 1,87 млн рублей.

Кроме того, популярный пикап L200 2020 года выпуска продается за 2,17 млн рублей, а в более дорогом исполнении за 2,87 млн рублей. Что касается внедорожника Pajero Sport 2019 года выпуска, то в данном случае стоимость составляет от 2,47 млн рублей в минимальной комплектации.



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