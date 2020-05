Компания Huawei представила обновлённую версию смартфона P30 Pro

12.05.2020, 10:53, Разное

Компания Huawei обновила прошлогоднюю версию смартфона P30 Pro. Устройство будет называться Huawei P30 Pro New Edition и поступит в продажу по сниженной стоимости, а также с подарками к покупке. Впервые новинка появится в Германии.

Предзаказ смартфона Huawei P30 Pro New Edition можно сделать до 31 мая по цене €749. Производитель решил дополнительно порадовать покупателей беспроводными наушниками FreeBuds 3 и беспроводной колонкой Huawei Mini Speakers, которые они получат после покупки устройства. Гаджет доступен в трёх цветовых расцветках: чёрной, сине-зелёной и серебристой. С 1 июня должны начаться поставки. Дизайн Huawei P30 Pro New Edition не отличается особыми ухищрениями, он схож с прошлогодним флагманом.

Однако ранее не было серебристого оттенка, он был представлен с новым Huawei P40 Pro. Прошлогодняя версия, имеющая такой же объём памяти (ОЗУ – 8 Гб, ПЗУ – 256 Гб), как у Huawei P30 Pro 2019 года, продаётся на €50 дороже. Её стоимость составляет €799. Приложения и сервисы Google будут установлены на обе версии смартфона.

В 2019 году компания выпустила новый смартфон Huawei P30 Pro. Устройство оборудовано однокристальной системой Kirin 980, четверной основной камерой Leica на 40 Мп, 6,47-дюймовым экраном OLED, имеющим скруглённые кромки, и аккумулятором мощностью 4200 мА·ч. Гаджет является последним флагманом Huawei, на который установлены приложения и сервисы Google.