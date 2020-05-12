Пострадавших от сексуального насилия девушек в Красноярске накажут за нарушение режима самоизоляции

12.05.2020, 10:53, Новости дня

Полицейские передали в красноярскую администрацию материалы о нарушении режима самоизоляции двумя девушками, пострадавшими от сексуального насилия. Подозреваемого задержали и также составили протокол о нарушении ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщили СМИ.

Материалы о нарушении режима «всеобщей самоизоляции» составили на двоих жительниц Красноярска 17 и 18 лет. Их передали в административную комиссию, которая рассматривает дела по ст. 9.1 (невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий) регионального закона об административных нарушениях, сообщили Тайге.инфо в пресс-службе красноярского городского управления МВД.

Девушки нарушили режим «самозоляции» 22 апреля. Тогда, по данным полиции, они пострадали от сексуального насилия и обратились к патрульным.

«На улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам», – рассказали в МВД.

По подозрению в изнасиловании был задержан ранее судимый красноярец 1964 года рождения. На него также составили материалы о нарушении «самоизоляции», рассказали в полиции.

В МВД пояснили, что ни жертвы, ни подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введенными из-за коронавируса ограничениями.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.