В Совфеде разработали план поддержки ОПК

12.05.2020, 10:48, Новости дня

Правительство будет каждый год утверждать план объема и список гражданской продукции, которую станут выпускать предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках программы диверсификации. Такие поправки к закону «О промышленной политике» подготовил член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко.

Законопроект внесут в Госдуму 12 мая, рассказал источник РБК, близкий к правительству, и подтвердил сам Дмитриенко.

Документом также предусматривается помощь предприятиям ОПК по взаимодействию с банками для получения заемных средств, а также субсидий на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, необходимых для «выпуска высокотехнологичной продукции». Средства на субсидирование предлагается предоставлять из федерального бюджета.

Планируется также, что правительство будет создавать условия для стимулирования экспорта и внутреннего спроса на такую продукцию.

Также законопроект вводит понятие «диверсификация производства организаций ОПК», которое пока не прописано в законодательстве. Законопроект определяет этот термин как «разработку и производство организациями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции, не связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства».

В апреле сообщалось, что выполнение гособоронзаказа ведется строго в утвержденном графике несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией. Кроме того, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов призвал держать удар и обеспечивать обороноспособность страны в сложных условиях.

11 мая президент Владимир Путин объявил о постепенном выходе РФ из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть этих мер.