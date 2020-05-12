В Москве запустили новую систему контроля спецпропусков у владельцев авто

12.05.2020, 10:48, Новости дня

В Москве запустили новую систему контроля автомобилей «Карантин», которая позволяет выявлять владельцев авто без спецпропусков для проезда по городу, сообщил глава Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Москвы Евгений Леглер.

«Мы разработали в Москве систему «Карантин», которая работает на камерах, которые расположены в Москве. Данная система имеет вид мобильного приложения, сотрудник полиции имеет возможность самостоятельно выбрать камеру по направлению к нему, и на планшет будут приходить те номера автомобиля, который едет без пропуска», – цитирует РИА «Новости» Леглера.

По его словам, система дает возможность останавливать точечно только тех, у кого отсутствует пропуск, «не нарушая нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска».

При этом Леглер уточнил, что для работы системы дополнительные камеры не устанавливались.

«Прежде всего цель этой системы – предотвратить въезд людей с неоформленным пропуском», – отметил он.

В свою очередь замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Москве полковник полиции Алексей Диокин заявил, что сотрудники госавтоинспекции останавливают только транспортные средства, которые не имеют пропуска.

С начала введения пропускного режима сотрудники ГИБДД провели более 600 тыс. проверок пропусков у транспортных средств, въезжающих в город.

Напомним, с 12 мая в Москве отменили возможность оформления цифровых пропусков с помощью СМС.