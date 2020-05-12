В I квартале 2020 года кредитное здоровье российских граждан ухудшилось

12.05.2020, 10:05, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Компания FICO (NYSE:FICO) констатируют, что в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом Индекс кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) снизился на 1 пункт – до 95 пунктов (в 4 кв. 2019 года – 96 пунктов).

Данное снижение последовало за резким ростом показателя кредитного здоровья граждан РФ в конце 2019 года, когда он увеличился сразу на 4 пункта.

При этом важно отметить, что показатель Индекса в 1 квартале 2020 года соответствовал незначительному увеличению доли «плохих» заемщиков (bad rate) в стране на 0,16 процентного пункта – с 13,25% (в 4 кв. 2019 года) до 13,41%.

Компания FICO также проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах (ФО) России (Таблица 2 в Приложении). В 1 квартале 2020 года «ухудшение» кредитного здоровья на 1 пункт было зафиксировано в 4 из 8 федеральных округов (ФО) РФ – в Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном ФО. В свою очередь, в Центральном, Дальневосточном, Сибирском и Уральском ФО значение Индекса осталось без изменений.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 100 пунктов. Следом за ним расположились Приволжский и Северо-Западный ФО (по 97 пп.). Показатель кредитного здоровья в Уральском ФО (95 пп.) соответствует федеральному значению. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня: Южный (94 пп.), Дальневосточный (92 пп.), Северо-Кавказский (91 пп.), а также Сибирский (89 пп.) округа.

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

– 2019 год был отмечен стабилизацией показателя Индекса кредитного здоровья, а в конце прошлого года – даже его серьезным ростом, – комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако 1 квартал 2020 года продемонстрировал некоторое ухудшение кредитного здоровья российских заемщиков – доля «плохих» заемщиков (bad rate) подросла до уровня 13,41%. Это по-прежнему достаточно невысокий показатель, свидетельствующий о том, что банки тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов. Вместе с тем, мероприятия по самоизоляции граждан в связи с коронавирусной инфекцией, а также экономическая ситуация в стране и мире, скорее всего, приведут к дальнейшему росту «плохих» долгов и, соответственно, ухудшению состояния кредитного здоровья россиян во 2 квартале текущего года.