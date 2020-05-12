 

Модернизированный А-50У совершил полёт над Красной площадью в честь Дня Победы

12.05.2020, 10:30, Разное

Недавно стало известно, что концерн радиостроения «Вега» закончил обновление самолета ДРЛО А-50У. Новая версия летательного аппарата (ЛА) совершила полёт над Красной площадью в честь Дня Победы.
Несмотря на то, что правительство приняло решение не проводить традиционный парад в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавирусной инфекции, авиационные маневры можно было наблюдать в 47 городах России. Особое внимание обратил на себя обновленный А-50У, который недавно поступил на службу ВКС РФ. Холдинг Росэлектроника и ТАНТК им. Г. М. Бериева с 2011 года переоборудуют парк самолетов ДРЛО. Согласно проекту, их дочерняя компания «Вега» вручила Вооруженным силам 6 экземпляров А-50У, а 7 еще ЛА будут поставлены до 2021 года.

Работники компании «Вега» отмечают, во время модернизации у них получилось увеличить дальность разведки и повысить количество самолетов, которые вместе могут наводиться на цель. Более легким аналогом был заменён радиотехнический комплекс. Благодаря этому удалось усовершенствовать условия работы пилотов. Согласно утверждению главы корпорации Вячеслава Михеева, скоро военные смогут получить ДРЛО А-100, который был назван «летающим штабом ВКС».



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