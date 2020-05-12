 

Число жертв пожара в подмосковном хосписе выросло до 11 человек

12.05.2020, 10:30, Новости дня

Число жертв пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске увеличилось до 11 человек – еще двое скончались в больнице, сообщила пресс-служба главы Красногорска.

«Двое скончались, один остается на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких), число жертв увеличилось до 11», – сказали в пресс-службе муниципалитета, передает РИА «Новости».

Тем временем следствие ходатайствует об аресте организатора хосписа в Красногорске Дмитрия Новикова, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, фигурант арендовал загородный дом для использования в качестве частного хосписа для пожилых людей с оплатой в размере от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей с каждого постояльца за сутки. Он подозревается по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, пожар в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске произошел в ночь на 11 мая. В результате пожара погибли девять человек, еще девять были госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время пожара.

В пресс-службе главы городского округа сообщили, что хоспис по документам проходит как частное владение. Организатор хосписа Дмитрий Новиков сам явился к следователям, но не смог ответить  на вопрос о том, сколько человек находилось в учреждении.

По данным источника, хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому его проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам не проводились. Собственником мер по соблюдению требований пожарной безопасности не принималось, коттедж не был оборудован системами противопожарной защиты, а персонал не знал, как правильно действовать в случае пожара. 



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