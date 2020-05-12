«Чтобы не узнали»: Алексей Глызин в шоу «Маска» спел женским голосом

12.05.2020, 10:30, Разное

Алексей Глызин во время участия в шоу «Маска» прибег к некоторым хитростям. Певец для сохранения в тайне своего имени исполнил песню женским голосом.

Слон, под маской которого скрывался 66-летний Алексей Глызин, стал одним из наиболее таинственных героев шоу. Все члены жюри, а именно: Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Регина Тодоренко не смогли определить имя артиста, однако высказывались, что под костюмом скрывается огромный профессионал.

Сам Глызин особенно «боялся» Валерии, поскольку с ней уже долгое время сотрудничает. Поэтому он специально решил исполнить хит SIA Cheap Thrills женским голосом, чтобы его не узнали. Художественный руководитель шоу Наталья Варен отметила, певец был уверен, что сможет изменить тембр, для этого ему пришлось изрядно попотеть во время репетиций. Музыкант смог добиться результата и его не разоблачили после этой песни, ведь исполнил он ее женским голосом. Также музыкант спел композиции «Я то, что надо» и «Первый снег», подобранные для сокрытия его фирменных нот.

Члены жюри очень удивились, когда узнали, кто именно скрывался за маской слона, засыпая комплиментами знаменитого артиста. Они признались, что даже не ожидали увидеть Глызина в этом шоу. В данное время идет подготовка к съемкам второго сезона проекта, стартующего зимой в 2021 году. Создатели обещают необычный подбор участников и множество сюрпризов.