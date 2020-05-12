Стратегические бомбардировщики США пролетели над Европой и Тихим океаном

12.05.2020, 10:29, Новости дня

Стратегическое командование вооруженных сил США сообщило, что американские бомбардировщики B-52 и B-2 в четверг на прошлой неделе совершили скоординированные полеты над Европой и Тихим океаном.

Командование заявило, что «динамическое развертывание» дальних бомбардировщиков «продемонстрировало возможности США проводить синхронизированное стратегическое сдерживание в любой точке мира с применением летальной силы, находящейся в состоянии готовности».

Полеты бомбардировщиков состоялись на фоне стремления американских вооруженных сил продемонстрировать свою боеготовность в разгар пандемии. Эта работа включает дополнительные полеты бомбардировщиков и повышение военно-морской активности.

В ходе развертывания в четверг два бомбардировщика B-2 Spirit вылетели с авиабазы Уайтмен в Миссури, два бомбардировщика B-52H вылетели с авиабазы Майнот в Северной Дакоте, еще два B-52 вылетели с авиабазы Барксдейл в Луизиане.