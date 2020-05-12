 

У “Слуги народа” нет единой стратегии проведения местных выборов

12.05.2020, 10:20, Новости дня

В Офисе президента Украины и партии “Слуга народа” сейчас идут дискуссии о стратегии проведения предстоящих местных выборов. Об этом “Украинской правде” сообщил источник в партии.

По данным источников журналистов, у партии до сих пор нет четкой единой стратегии. Журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение хотели бы провести избирательную кампанию в стиле “сделаем их вместе”, однако этот посыл потерял свою актуальность.

“Местную кампанию нельзя строить так же, как парламентскую. Это отдельный вид выборов, где людям плевать на бренды. У меня впечатление, что в ОПУ это не до конца понимают”, – заявил источник.

Он отметил, что на местных выборах “люди голосуют за тех, кого они видят рядом, тех, кого можно пощупать руками”.

“Эта кампания не делается по телевизору или в интернете – ножками надо работать”, – добавил он.

Народный депутат и глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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