 

В Украине от коронавируса умерло 23 медика, заразилось более 3 тысяч

12.05.2020, 10:20, Новости дня

По состоянию на 12 мая в Украине коронавирус подтвердили у 3114 медицинских работников, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, каждый пятый заболевший в стране – медик. 

С начала вспышки эпидемии большинство заболевших COVID-19 медиков лечились или продолжают лечиться дома, в госпитализации нуждались 554 человека. 858 медиков уже выздоровели, а 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 медработника, в том числе один – за последние сутки. Всего в Украине зарегистрировано 375 смертей от коронавируса. 

Підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них 375 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 105 дітей та 3 114…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 11. mai 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,1 млн человек, из них более 286 тыс. умерли, 1,45 млн выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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