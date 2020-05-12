Врач назвала маску с наилучшей защитой от коронавируса

12.05.2020, 10:17, Разное

Медицинский специалист, врач-терапевт, Лариса Алексеева посоветовала носить тройную одноразовую маску. Это средство имеет наилучшую защиту от коронавируса, поскольку изготавливается «по всем канонам медицины».

Однако носить одну лишь тройную одноразовую маску недостаточно. Чтобы повысить свой уровень защиты человеку необходимо чередовать использование многоразовой и одноразовой масок. При этом Алексеева предостерегла от постоянного ношения одноразового средства защиты, поскольку на его поверхности скапливаются вирусы, и все они могут проникнуть в организм.

По словам Ларисы Алексеевой, шансы заразиться при ношении маски заметно снижаются. Так, если соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, то существует лишь 30% риск инфицирования. Если же пациент или вероятный носитель вируса тоже используют маску, то шансы заражения становятся еще ниже.